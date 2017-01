Usai Heboh Status Assalamualaikum, Lindsay Lohan Pose Bareng Presiden Turki

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Bintang Hollywood Lindsay Lohan kembali menghebohkan penggemarnya dengan postingan terbaru di akun instagram miliknya.

Usai tertangkap kamera memegang Alquran, kemudian mengubah status instagram dengan salam, assalamualaikum, kini kabar terbaru mencengangkan fans Lindsay.

Ia memposting bersama dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan yang ditemani istrinya, serta blogger cilik dari Suriah, Bana al-Abed di Ankara, Jumat lalu.

Dilansir dailymail, foto diambil di istana presiden yang berdiri di samping Erdogan dan istri, Emine, serta blogger cilik, Bana.

Selain Lindsay, blogger cilik, Bana juga membagikan video di akun twitternya dengan video dari Lindsay yang mengatakan,

"Kami ingin menyampaikan pesan pada semua orang di Suriah dan Aleppo yang menderita, untuk semua pengungsi, kami di sini untuk mendukung kalian.

Kalian bisa mengandalkan (kami) dan tetaplah kuat, seperti Bana".

Sementara bintang hollywood ini menuliskan caption di akun instagramnya, "Seperti mimpi, Presiden Erdogan dan ibu negara mengundang ke rumah mereka.

Usaha pertama untuk menolong pengungsi Suriah yang memberikan inspirasi".

Postingan ini disukai 50 ribu akun hanya dalam waktu satu jam.Lindsay Lohan memang mengungkapkan dukungannya pada Turki.

Negara ini menampung tiga juta pengungsi Suriah yang melarikan diri dari perang yang telah berlangsung selama lima tahun.

Seperti diberitakan kantor berita Turki, Anadolu. Lindsay memberikan lencana berwarna biru kepada Erdogan dan istri.

Lencana tersebut bertuliskan "World is bigger than five" (dunia lebih besar dari lima), simbol peperangan selama lima tahun di Suriah.

Lindsay diketahui kini menjadi aktivis yang memperjuangkan para pengungsi Suriah.

Bersama Bana, gadis kecil dari Aleppo yang menggemparkan dunia melalui akun twitternya, keduanya menyampaikan pesan bagi para pengungsi Suriah. (*)