Ini Daftar Peraih Tunggal Putera Grand Slam Terbanyak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MELBOURNE - Petenis Swiss, Roger Federer mengalahkan pesaing utamanya dari Spanyol, Rafa Nadal dengan skor 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, pada final turnamen tenis Australia Terbuka di Melbourne, Minggu, untuk meraih gelar Grand Slam yang ke-18.

Dengan suara gemuruh para penonton di Rod Laver Arena, Federer bangkit dari ketinggalan 1-3, sebelum menyelesaikan pertandingan yang mendebarkan tersebut pada "championship point" keduanya, dengan pukulan forehand yang mematikan, untuk merebut gelar kelimanya di Melbourne Park.

Petenis unggulan ke-17 dan sedang bermain pada turnamen Tour pertamanya, setelah enam bulan absen dari permainan, berhasil melakukan kemunculan kembali yang luar biasa dari cedera, dengan membukukan gelar Grand Slam pertamanya sejak Wimbledon pada 2012.

Kemenangan tersebut juga membuat Roger Federer menjadi pemain pertama, yang memenangi lima gelar pada tiga turnamen Grand Slam berbeda.

Dan pada usia 35 tahun, dia menjadi juara Grand Slam tertua sejak Ken Rosewall, yang menjadi juara pada Australia Terbuka 1972 pada usia 37 tahun.

Berikut, daftar peraih gelar nomor tunggal putra turnamen Grand Slam terbanyak.

18 - Roger Federer (Swiss) - Australia Terbuka (5), Perancis Terbuka (1), Wimbledon (7), AS Terbuka (5)

14 - Rafa Nadal (Spanyol) - Australia Terbuka (1), Perancis Terbuka (9), Wimbledon (2), AS Terbuka (2)

14 - Pete Sampras (AS) - Australia Terbuka (2), Wimbledon (7), AS Terbuka (5)

12 - Novak Djokovic (Serbia) - Australia Terbuka (6), Perancis Terbuka (1), Wimbledon (3), AS Terbuka (2)

12 - Roy Emerson (Australia) - Australia Terbuka (6), Perancis Terbuka (2), Wimbledon (2), AS Terbuka (2)

11 - Rod Laver (Australia) - Australia Terbuka (3), Perancis Terbuka (2), Wimbledon (4), AS Terbuka (2)

11 - Bjorn Borg (Swedia) - Perancis Terbuka (6), Wimbledon (5)

10 - Bill Tilden (AS) - Wimbledon (3), AS Terbuka (7).