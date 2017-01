Ini Rahasia Tersembunyi di Balik Faedah Makan Alpukat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Alpukat adalah buah ajaib. Tidak hanya karena rasanya yang enak dan bisa menjadi bahan minuman atau makanan, tetapi juga karena manfaat kesehatannya yang banyak.

"Alpukat jauh lebih bermanfaat dari yang Anda pikir selama ini," Aaron Goldfarb penulis kesehatan di Fix.com.

Alpukat mengandung potasium lebih banyak daripada pisang, yakni 975 miligram perbuah ukuran sedang. Sementara pisang ukuran sedang 'hanya' mengandung sekitar 487 miligram potasium.

Potassium merupakan elektrolit yang sangat penting untuk hidrasi tubuh, juga berkhasiat menurunkan tekanan darah dan menjaga fungsi normal otak dan syaraf.

Selain itu, potasium bisa menetralkan efek samping kelebihan sodium (garam) yang merupakan salah satu faktor risiko penyakit jantung.

Lalu ada vitamin E, yang sangat bagus untuk kulit Anda. Melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan mengurangi iritasi. Menurut Goldfarb, alpukat juga dapat mencegah keriput dan baik untuk mengatasi rambut rusak.

Bagi Anda yang memiliki masalah bau mulut, jus alpukat membantu membersihkan mulut Anda dan membantu menghilangkan bakteri merugikan di usus yang sering menjadi penyebab bau mulut, menurut Dr. Sarah Brewer, seorang dokter dan penulis buku Extracted from Eat Well Stay Well.

Tapi jika Anda tidak suka rasa atau tekstur alpukat di lidah Anda, Anda bisa menerapkannya langsung ke kulit Anda untuk melembabkan kulit dan mengatasi kulit kering.

