Inilah 5 Fakta Mengagetkan dari Anggita Janda Cantik yang Bersama Patrialis Akbar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama Anggita Eka Putri mendadak tenar.

Perempuan itu ikut diamankan Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penangkapan Hakim Konstitusi pada Kamis (26/1/2017) malam.

Berikut 5 fakta mengejutkan Anggita Eka Putri.

1. Penangkapan Patrialis Akbar

Saat ditangkap di Central Departemen Store, Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Patrialis Akbar sedang ditemani perempuan bernama Anggita Eka Putri.

2. Belanja

Mereka mengelilingi stan kosmetik branded di Central Departemen Store.

Sampai akhirnya keduanya mampir ke gerai Lancome.

3. Kosmetik Mahal

Kosmetik yang dijual disana harganya Rp 500 ribu ke atas dan berasal dari Paris, Perancis.

Di gerai ini Anggita sempat berbelanja beberapa kosmetik.

Anggita juga sempat mencoba beragam kosmetik seperti bedak hingga lipstik yang seluruhnya merupakan produk keluaran terbaru.

4. Pesan di Instagram

Berdasarkan penelusuran di media sosial, Instagram, akun bernama Anggita Eka Putri--diduga milik Anggita--tertulis sesuatu di Bio Instagram.

Dia menulis pesan dalam Bahasa Inggris yang artinya mengabarkan mengenai kondisi kesehatan dan memiliki sebuah permintaan agar jangan mempercayai informasi yang tidak benar dari media massa.

"Dear Colleagues and friends, I'm OK. Please dont trust too much on media," tulis Anggita.

5. Janda

Kabarnya, wanita cantik ini sudah menjada.

Ia memiliki satu anak.

Tak banyak yang bisa ditelusuri dari wanita cantik satu anak ini.

Namun kabar yang beredar mengejutkan, Anggita disebut-sebut akan dinikahi oleh mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut.

Anggita sempat datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan, namun kemudian penyidik melepasnya karena dianggap tidak ada keterkaitannya.

Wanita cantik yang saat ditangkap menggunakan baju warna putih garis biru, rambut bercat cokelat dan berkulit putih ini tak berikan keterangan apapun usai diperiksa KPK.