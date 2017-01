Korban Curanmor Mulai Posting Motor Hilang di Facebook

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Media sosial Facebook grup jual beli motor di wilayah Lampung tak cuma dimanfaatkan penjual dan pembeli motor curian atau motor kredit macet. Korban pencurian kendaraan bermotor (curanmor) juga memantau postingan yang beredar, dengan harapan bisa menemukan motornya yang hilang.

Para "pemain" motor curian di Lampung saat ini memang memanfaatkan grup-grup media sosial Facebook khusus jual beli motor murah. Di grup itu, motor diduga hasil curian atau motor kredit macet di-posting dan ditawarkan dengan harga jauh di bawah nilai jual di pasaran. Dalam sehari sedikitnya ada 10 postingan baru yang menampilkan foto motor hasil kejahatan.

Motor supermurah ini terdiri atas dua jenis, yakni hasil curian dan motor kredit macet. Untuk motor kredit macet biasanya dilego dengan kelengkapan STNK saja, tanpa BPKB. Motor diduga hasil kejahatan ini biasanya dibubuhi keterangan kosongan/bodong/atau SS (surat sebelah).

Para pelaku sengaja menjualnya di Facebook agar lebih mudah menjaring pembeli yang ingin mendapatkan motor dengan harga di bawah nilai jual di pasaran. Ada pula yang ingin barter atau saling tukar sesama motor diduga curian.

Pascapemberitaan Tribun berjudul Jual Motor Curian Marak di Facebook edisi Jumat 27 Januari 2017, banyak anggota grup yang mulai memposting motor-motor mereka yang hilang dicuri. Selain menayangkan foto yang raib digasak pencuri, para korban curanmor juga memberikan keterangan tentang ciri-ciri kendaraannya.

Misalnya saja Muhammad Rosyid, warga Metro yang kehilangan Yamaha Vixion New 2015 BE 8066 BE di depan Kawasaan Kampus STAIN Metro, beberapa waktu lalu. Sebulan terakhir ia mengaku terus memantau postingan motor-motor yang dilego di beberapa grup Facebook.

"Saya mantau karena ada info teman yang lihat motor Vixion saya, pelatnya sama di Facebook. Ada yang jual, bahkan sempat mau jadian TT (tukar tambah) dengan Satria FU, nambah 2,5 juta. Tapi, orang yang jual curiga, jadinya batal," kata Rosyid, kepada Tribun, Jumat kemarin.

Aktivitas serupa juga dilakuan Nida Roinsa, yang kehilangan motor Yamaha Mio. Ia berupaya melacak keberadaan motornya tersebut melalui Facebbok. Aktivitas ini juga sudah sebulan belakangan dilakukan Mida.

"Tiap hari lihatin dijual beli motor di FB (Facebook), siapa tahu ada motor saya yang dimaling bulan kemarin dijual di sini," tulis Nida Roinsaa, Jumat. Di grup tersebut, Nida mengaku motornya hilang dicuri di rumah saat tengah malam.

Pengamatan Tribun di grup jual beli motor wilayah Lampung, Jumat kemarin, banyak netizen yang memberikan komentar positif tentang pemberitaan maraknya postingan motor yang diduga curian di sejumlah grup Facebook. Para netizen memberikan imbauan agar hati-hati membeli motor lewat Facebook.