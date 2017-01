Angel Pieters Umbar Foto Ciuman dengan Pria di Instagram, Netizen Bilang Norak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Angel Pieters, mantan penyanyi cilik jebolan ajang Idola Cilik tahun 2008.

Kini, perempuan kelahiran Jakarta 15 Agustus 1997 ini tengah beranjak dewasa.

Seperti remaja lainnya, ia pun memiliki pujaan hati.

Bahkan, ia juga tak sungkan memamerkan kemesraan di Instagram stories.

Melalui Instagram stories secara live, Angel Pieters tampak tengah berciuman dengan seorang pria.

Kejadian tersebut kemudian ramai diperbincangkan oleh netizen.

Pasalnya, akun Instagram gosip Lambe Nyiyir mengunggah screencapture dari Instagram Story milik Angel Pieters.

Netizen pun ramai-ramai memberikan komentarnya.

"Kok jadi norak ya insta live dipake buat live yg mecem gitu -_-,"

"Omg angel.. i nge fans sm dia.. she is so talented, jatuh cinta sm suaranya waktu nonton langsung konser the beatles, suara nya dia baguuus bgt so she got scholarship in berklee in boston.. but why beginii sis.. cmon keep ur social life dont umbar2.. jaman skr yaa begini ini pacaran yaa, tp simpen aja buat pribadi,, u masih muda karir panjang dan yakin pasti bisa go international *baper *fanskecewa,"