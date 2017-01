Bercerai, Sosialita Ini Terancam Kehilangan Rp 980 Miliar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Seorang sosialita kaya raya, Tracey Hejailan-Amon, menginginkan perceraiannya dari sang suami, Maurice Alain Amon, seorang pengusaha sukses dari Swiss, diselenggarakan di Manhattan, New York, AS.

Alasannya, pengadilan perceraian New York lebih berpihak dan lebih adil pada wanita dalam pembagian harta yang diperoleh selama pernikahan.

Keinginan ini terdengar sangat lucu karena Tracey dan Maurice selama delapan tahun pernikahan hidup di Monaco.

Namun, Tracey terus mengusahakan proses perceraian dilakukan di New York.

Alasannya, sistem pengadilan perceraian di Monaco mengizinkan suami mengambil kembali semua hadiah yang diberikan ke istri selama pernikahan. Aturan serupa juga berlaku untuk hadiah kepada suami dari istri.

Oleh karena Tracey ingin menyimpan dan tidak sudi mengembalikan seluruh hadiah mahal dari sang suami, maka dia mengusahakan untuk perceraian itu dipindahkan ke New York.

Maklum, total nilai hadiah yang diberikan oleh Maurice kepada Tracey selama perniakhan mencapai 70 juta dollar AS atau lebih kurang Rp 980 miliar.

Selain itu, Tracey juga berpeluang mendapatkan pembagian besar dari koleksi seni Maurice senilai 25 juta dollar AS atau setara dengan Rp 350 juta, tetapi jika perceraian itu prosesnya terjadi di New York.

Tracey yang tidak membayar pajak di New York, tidak memiliki izin mengemudi dari New York, tetapi memiliki sebuah apartemen di Fifth Avenue, New York, AS, cukup percaya diri keinginannya itu bisa terkabul.

Siapa sangka kenyataan yang diinginkan tidak terwujud.

Proses perceraian dengan sang suami mesti dilakukan di Monaco.

Pengacara hebat sang suami berhasil menyakini hakim untuk tetap melanjutkan proses perceraian di Monaco dengan memakai alasan bahwa keduanya sudah hidup dan bermukim selama pernikahan di sebuah apartemen mewah di Monte Carlo.

Sekarang, Tracey pun terancam kehilangan lebih banyak uang dan aset karena hakim Monaco baru saja memutuskan bahwa dia tidak memiliki hak dari koleksi seni Maurice yang telah diincar semenjak pengajuan perceraian.

Pengacara Maurice yang bernama Peter Bronstein mengaku cukup lega dengan keputusan tersebut.

Dia (Bronstein) bahkan menyebut Tracey sebagai pasangan matrealistik karena menuntut tunjangan hidup sebesar 235.000 dollar AS atau Rp 3,5 miliar setiap bulan.