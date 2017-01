Honda Gantikan Toyota sebagai Penguasa Sedan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Toyota dan Honda "langganan" sebagai merek yang berkontribusi besar menjual Model sedan di Indonesia selain Mercedes-Benz serta BMW. Namun, pada 2016, supremasi Toyota selama tiga tahun terakhir didongkel Honda.

Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang tahun lalu, Honda berhasil menjual (wholesales) 3.570 sedan. Toyota menguntit di belakangnya dengan 3.363 unit, disusul Mercedes-Benz dengan 1.770 unit serta BMW 1.445 unit.

Beda perolehan antara duo merek Jepang itu sangat tipis, dan ini adalah kali keempat Honda memimpin penjualan sedan di Indonesia selama satu dekade terakhir. Pada 2006, 2007, dan 2013, merek ini juga berhasil menjadi penjual sedan paling favorit. Selebihnya memilih Toyota.

Tahun lalu, pasar sedan, termasuk taksi, mencapai 13.443 unit di Indonesia. Honda menguasai 26,6 persen, disusul Toyota 25 persen, taksi 18 persen, lalu Mercedes-Benz 13,2 persen, dan diikuti BMW 10,7 persen.

Honda dibantu oleh melejitnya All New Civic yang berbekal mesin turbo. Model ini laku 1.681 unit, sekaligus menguasai pasar sedan kecil, hingga 64 persen. Penjualan Honda disokong pula oleh All New City sebanyak 1.213 unit, memimpin pasar mini sedan dengan market share24 persen.

Di kelas medium sedan, Honda Accord menyumbang 541 unit, atau meraih 14,1 persen market share. Di segmen ini, Toyota berkuasa, mengandalkan Camry yang terjual 1.238 unit, atau merebut share 33 persen.