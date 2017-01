Titi Rajo Bintang Tiba-tiba Berkicau Soal Santet

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Kicauan artis sekaligus musisi Titi Rajo Bintang tiba-tiba menuai perhatian publik di jagat maya.

Entah apa pangkal permasalahannya, istri bos Blue Bird, Adrianto Djokosoetono, tersebut mendadak berkicau soal santet menyantet.

Kicauan tersebut disampaikan melalui akun jejaring sosial Twitter yang dikelolanya dan sudah terverifikasi, @TitiRajoBintang.

Dalam kicauannya, penabuh drum tersebut mempertanyakan masih saja ada orang yang menggunakan santet untuk menghalalkan segala cara.

Mantan istri drummer Wong Aksan itu pun bingung mengapa manusia tidak bisa bertingkah sportif.

"Santet menyantet itu masih ada ya hari gini? Kenapa sih manusia itu gak bs sportif aja? Kenapa harus jahatin org pakai cara spt itu," kicau @TitiRajoBintang.

Titi juga berkicau antara percaya dan tidak dengan praktik santet ini serta merasa kasihan dengan para korbannya.

"Gw antara percaya gak percaya sama santet2 ini. Tp kasian aja liat org2 yg kena "kiriman" dan bikin kel nya jd sakit2tan. Believe it or not," cuit @TitiRajoBintang.

Untuk itu, ketimbang mengurusi santet, dirinya lebih baik mempercayai Tuhan yang notabene lebih kuat ketimbang praktik amoral tersebut.

"Gw sih percaya sm Tuhan. Dia lebih kuat dibanding santet apapun. Yg penting kt jgn py niat jahat sm org lain. Gausah jahat lah ya intinya," kicau @TitiRajoBintang.