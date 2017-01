Perubahan Wajah 10 Wanita dan Pria Ini Setelah Ikut Acara Let Me In

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Let Me In dikenal oleh publik sebagai program acara di Korea Selatan yang digandrungi oleh kaum hawa.

Acara ini memamerkan hasil transformasi para perempuan yang telah menjalani operasi plastik.

Penonton akan dibuat takjub karena pada acara tersebut akan ditampilkan video kondisi wajah perempuan di masa lalu sebelum operasi.

Sangat terlihat perbedaan dan perubahan yang mencolok pada wajahnya hingga membuat pangling siapa saja yang memandangnya.

Program Let Me In mulai dikenal sejak pertengahan 2016 di Korea Selatan dan kini sudah merambah ke negara lain, di antaranyaThailand.

Tribunwow.com coba merangkum para peserta Let Me In yang berhasil menjalani operasi plastik.

Lihat perubahan menawan 10 wajah wanita dan pria pasca-operasi plastik pada video di atas! (*)