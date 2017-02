Diskon 20 Persen Koleksi Wrangler All Item di Sogo Branded Store

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - SOGO Branded Store Bandar Lampung kembali memberikan penawaran diskon menarik untuk konsumen yang mencari koleksi jeans dan item fesyen branded lainnya. Koleksinya pun lengkap dengan padu padan yang pas untuk pria maupun wanita.

Owner SOGO Branded Store Bandar Lampung Sofyan Lim menjelaskan, diskon yang diberikan antara lain adalah diskon 20% untuk koleksi Wrangler all item mulai dari jeans, kemeja hingga kaos. Diskon 20% all item juga diberikan untuk koleksi produk merek Lois.

"Selain itu, ada juga koleksi new arrival dari Levi's yaitu Levi's 511 slim dengan harga Rp 799.900. Untuk diskon juga ada untuk Levi's, sebesar 50% selected item," jelasnya kepada Tribun, Kamis (2/2).

Tidak hanya itu saja, diskon juga masih diberikan untuk produk lainnya seperti Salt 'n Pepper, Gabrielle, Valentino dan Giani sebesar 20% all item. Produk Mgee diskon 20% selected item, koleksi fashion ladies merek Miyoshi juga diskon 20% all item. Cardinal diskon 20% all item, diakon 20% dan 30% selected item.

Tersedia juga aksesoris diskon 20% all item. Aneka parfum seperti Bvlgari, Hugo Boss, Gucci, Kenzo, 212 dan lain-lain juga ada disini. Pembelian Levi's 501 2 pieces mendapatkan gantungan dan belanja Levi's Rp 4 juta dapat dompet gantungan kunci mobil. (ana)