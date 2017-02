Festival Cokelat Chandra Superstore Berhadiah Motor

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore Tanjungkarang mengadakan program Chocolate Festival. Dalam program ini, setiap belanja cokelat Silverqueen, Delfi, Cadbury, Kit Kat, Van Houten, Hershey's, Kisses, Ferrero, Snickers, Dove, Frozz, Alfredo, Esprecielo, Colatta dan boneka di area promo cokelat senilai Rp 150 ribu bisa mengikuti undian.

Staf Promosi Chandra Superstore Afrida menjelaskan, mekanisme untuk mengikuti undian ini adalah tulis biodata diri, nama, alamat, nomor telepon, dan nomor KTP dibalik struk pembelian. Setelah itu, dimasukkan kedalam kotak undian dan berkesempatan mendapatkan hadiah 1 unit motor, TV LED, boneka dan kaos cantik. Periode undian sampai dengan 28 Februari 2017.

"Ada juga promo Cokelat Delfi 65gr beli 2 gratis 1. Kit Kat 35gr Beli 2 gratis 1 Kit Kat 17gr, Silverqueen chunky bar 100gr all varian beli 3 gratis 1 Silverqueen bites 150gr, Silverqueen 68gr all varian beli 4 gratis 1 Silverqueen O'Nuts 88gr, dan Silverqueen 68gr all varian beli 4 gratis 1 Silverqueen O'Nut 88gr," jelasnya kepada Tribun, Kamis (2/2).

Kemudian, Silverqueen 68gr all varian beli 4 gratis 1 Silverqueen Montes 132gr, Vanhouten chocolate 65gr beli 2 gratis 1 tangkai bunga mawar. Naraya Oat original, cokelat, pandan, sweetpotato 90gr beli 2 gratis 1, berlaku selama persediaan masih ada. Sementara itu, untuk promo Jusami ada Bimoli Classic minyam goreng refil 2 liter harga promo Rp 23.500, maksimal 3 pieces. Pampers active baby pants premium care S32,M30,L24,XL21,XXL17 harga promo Rp 69.900 dan Hit aerosol lily blossom 600ml harga promo Rp 26.900.