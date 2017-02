(VIDEO) Promo Clearance Sale di Hypermart

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hypermart Central Plaza Lampung tidak pernah berhenti menggulirkan promo terbaiknya. Minggu ini, ada promo menarik awal tahun yakni Clearance Sale. Dalam promo ini, ada diskon sampai dengan 70% untuk produk home textile tertentu. Seperti matras, handuk dan lain-lain dengan stok terbatas.

Manager On Duty Hypermart Lampung Sudarmono menjelaskan, disini juga ada promo produk elektronik dari berbagai merek. Ada TV LED 32 inch merek Samsung, LG, Sharp dan Panasonic dengan harga mulai dari Rp 2.599.000. Selain itu, ada diskon sampai dengan 20% untuk rice cooker, kompor gas, blender, mesin cuci dan kulkas.

"Di area groceries, ada promo Baygon aerosol flower garden 600ml plus Daia 1.8 kilogram plus So Klin pembersih lantai 800ml harganya hanya Rp 49.900 dengan menggunakan hicard. Semua Pantene shampo, kondisioner dan hair treatment diskon sampai dengan 30%, kecuali sachet," jelasnya kepada Tribun, Kamis (2/2).

Untuk konsumen yang berbelanja menggunakan hicard, masih ada promo semua minyak goreng refil 2 liter dengan harga Rp 23.900 saja, transaksi maksimal 3 pieces per kartu. Sementara itu, dari area fresh juga tersedia nanas, jeruk ponkam, buah naga merah dan anggur red globe dengan penawaran harga menarik.

Jangan lewatkan pula final Track Hot Wheels Competition yang akan digelar pada Minggu, 5 Februari 2017. Lomba ini diikuti oleh peserta dari usia 9-14 tahun dengan melakukan pembelian 2 pieces Hot Wheels dan serahkan struk untuk mendaftar. (ana)