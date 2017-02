Kalahkan Samsung, Apple Inc Jadi Raja Penjualan Smartphone Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID. SAN FRANCISCO - Predikat penguasa pasar smartphone dunia, untuk pertama kalinya diraih Apple Inc.

Produsen iPhone dan iPad asal Amerika Serikat itu, berhasil menggeser posisi Samsung dalam pengiriman jumlah ponsel.

Apple merinci penjualan iPhone pada kuartal akhir 2016 mencapai 78,3 juta unit, dan menghasilkan pendapatan 54,4 miliar dolar AS.

Sementara, rivalnya Samsung menjual unit di bawah Apple.

Data Strategy Analytics merinci, penjualan smartphone Samsung sampai akhir 2016 sebanyak 77,5 juta unit.

Apple boleh dibilang telah diuntungkan atas kasus meledaknya Samsung Galaxy Note 7.

Pencapaian Apple itu menepis keraguan sejumlah analis terkait kinerjanya.

Seperti dikutip Bloomberg, secara mengejutkan, penjualan Apple naik 3,3% menjadi 78,4 miliar dolar AS dengan laba per saham 3,36 dolar AS.

Sementara, perkiraan analis, pendapatan Apple mencapai 77,3 miliar dolar AS, dengan laba per saham saham sebesar 3,22 dolar AS.

Selain itu, analis juga memperkirakan penjualan iPhone hanya mencapai 76,3 juta unit, dengan harga jual rata-rata 688 dolar AS per unit.