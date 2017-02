Lama Tak Terlihat di TV, Netizen Sedih Lihat Kondisi Rudy Wowor

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Lama tak terlihat di layar televisi, kondisi aktor kawakan Rudy Wowor membuat netizen sedih.

Aktor senior, yang juga berprofesi sebagai penari ini sudah sekian lama tak terlihat.

Sampai akhirnya, akun Facebook Michael Wowor memposting fotonya.

Dalam foto tersebut, Rudy terlihat terbaring di sebuah tempat tidur dengan seprai merah.

Rudy, terlihat sangat kurus dalam foto tersebut.

Dia juga mengenakan jaket tebal.

Pap..

i know u can do it pap! and u promise for gettin better and healthy!

Papa jangan khawatir karena kita akan selalu ADA utk papa..

we LOVE you Dad