(VIDEO) Bujang Rahman Menggilai Lagu Scorpions

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Wakil Rektor Universitas Lampung (Unila) bidang akademik, Prof Bujang Rahman, memiliki kiat tersendiri untuk menghilangkan kejenuhannya usai beraktivitas. Caranya yaitu, mendengarkan musik slow rock.

Ia mengaku memiliki band favorit dengan aliaran musik ini. Yaitu, Scorpions. Beberapa lagu yang jadi kesukaannya yaitu berjudul Always Somewhere dan Stil Loving You. Lagu ini, pasti ia dengar saat sedang penat.

"Kalau saya ini bukan hobi menyanyi tapi hobi mendengarkan lagu-lagu Scorpions yang dibawakan Klaus Meine. Setelah mendengar lagu itu perasaan saya tenang," katanya, Jumat (3/2)

Menurut dia, rasa penat bisa langsung hilang jika ia mendengarkan lagu-lagu kesukaannya ini. "Sejak saya masa remaja, saya memang suka mendengarkan musik. Apalagi saat lagi jenuh. Setelah mendengarkan musik, jenuh saya langsung hilang," selorohnya seraya tersenyum.

Selain mendengarkan musik setiap hari, ia juga rutin membaca koran. Menurutnya, membaca koran akan membuat wawasan terbuka luas. "Jadi pagi hari sebelum berangkat kerja, membaca koran, lalu mendengarkan lagu Scorpions akan terasa nikmat suasananya," katanya.(byu)