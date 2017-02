(VIDEO) Make Up Natural Bikin Cantik

Laporan Reporter Tribun Lampung Yoga Noldy Perdana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hampir setiap cewek pasti punya peralatan make up. Minimal bedak atau lipstik. Make up bisa dibilang perlengkapan wajib kaum hawa. Kalau tidak bawa perlengkapan satu ini rasanya ada yang kurang. Benar gak sih?

Nabila Yussi Fitriana (16), siswi kelas dua SMA Fransiskus Bandar Lampung mengatakan,

make up merupakan sebuah kebutuhan wajib bagi dirinya dalam mendukung penampilan sehari- hari. Ia mengaku memiliki make up sendiri sejak kelas satu SMA. Sejak saat itu, ia menjadikan make up sebagai perlengkapan wajib dirinya.

"Biasanya kalau pergi ke sekolah, make up-nya yang ringan-ringan saja seperti pakai pelembab dan lip balm saja. Karena di sekolah juga ada peraturan gak boleh dandan yag menor-menor banget. Lalu untuk hangout, make up-nya ditambahain foundation, bedak tabur sama lipstik. Warna biasanya seperti pink atau warna lainnya yang disesuaikan dengan pakaian juga. Terus kalau pesta bisa ditambahin blas on, eye liner, sama pake alis sih," ujarnya.

Diteruskan Nabila, ia memiliki tas kosmetik kecil untuk menyimpan pelembab dan bedak. Tas tersebut selalu ia bawa kemanapun pergi. Sebab, wajah harus selalu terlindungi baik dari debu maupun matahari. Saat ini, terus dia, make up yang banyak digandrungi para remaja yaitu yang terlihat menor. Seperti, warna lipstik yang terang. "Namun make up juga kan harus disesuaikan dengan warna kulit kita dan pakaian kita juga. Pintar-pintar bagaimana kita berdandan saja," ujarnya.

Make up juga menjadi perlengkapan wajib dua gadis kembar bernama Olicia Lathifa N dan Olivia Luthfia Nabila. Siswi kelas 11 SMKN 4 Bandar Lampung ini pun dalam kesehariannya tidak lepas dari urusan bermake up.

"Kalau aku sendiri suka make up yang natural ala korea, alasannya nyesuaiin umur sih. Jadi kita kan masih remaja, jadi pasti lebih baik kalau kita nikmatin wajah natural kita di masa-masa ini. Jadi make up-nya hanya sekedarnya saja. Contohnya pakai lipstik saja, eyeliner-bedak poles biasa sama alis tipis saja," ujarnya.

Ia juga mengataan, saat bermake up suka dengan warna-warna cerah dan berkesan soft. "Kalau soal dandan, aku kalau keluar rumah seperti ke sekolah. apalagi kalau mau main sama temen itu make up natural tadi. Kalau pesta agak lebih mencolok. Karena sesuain keadaannya, harus tampil wah. Kecuali kalau pesta yang lebih formal," ujarnya.

Sama seperti saudara kembarnya, Lala pun menyukai make up yang natural. Menurut dia, ia suka warna-warna natural karena disesuaikan dengan umur dan face wajahnya. "Menurut aku tuh yang natural bagi aku tuh yang tidak tebel kalau pakai bedak. Aku juga gak suka sih terlalu banyak pakai bedak. Terus juga kalau pakai pensil alis seadanya saja. Terus juga kalau pakai lipstik kadang juga dikasih perpaduan gitu biar warna di bibir kitanya unik. Terus aku juga suka banget nih pake eyeliner, itu ngidupin mata aku banget hehe..," ujar diae.