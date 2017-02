Samsul Hadi Bantah Rumor Jual Beli Jabatan

Laporan Wartawan Tribun Lampung Tri Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Plt Bupati Tanggamus Samsul Hadi mempersilakan untuk melapor jika menemukan praktik jual beli jabatan, dan perekrutan tenaga kerja sukarela (TKS) yng diduga menggunakan uang.

Hal itu disampaikan Samsul terkait banyaknya rumor yang beredar kalau dirinya melakukan jual beli jabatan, dan membiarkan praktek jual beli jabatan di lingkup Pemkab Tanggamus.

"Menyikapi rumor jual beli jabatan tersebut, tidak ada. Promosi jabatan tetap dilakukan secara proporsional dengan prinsip right man on the right place," kata Samsul, Senin (6/2/2017).

Ia juga menyikapi rumor lainnya terkait rekrutmen TKS dengan menggunakan uang. Itu berlaku ke seluruh TKS baik di lingkungan seluruh instansi, guru, dan tenaga kesehatan.

"Kepada kepala SKPD dan jajarannya di tiap SKPD, jangan pernah rekrutan TKS dengan persyaratan menyetorkan uang. Jika saya tahu ada yang gunakan uang, itu harus dikembalikan, sebelum masuk ke ranah hukum," tegas Samsul. (tri yulianto)