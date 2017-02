(VIDEO) Serunya Bersepeda ke Muncak Teropong Laut Bersama KSTL

BANDAR LAMPUNG, TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Para pecinta sepeda gunung di Lampung membentuk wadah bernama Komunitas Sepeda Thrill Lampung (KSTL). Komunitas ini pun melakukan kegiatan perdananya "KSTL Up Hill to the Top Muncak", pada Minggu (5/2).

Sekitar pukul 06.00 WIB, para anggota KSTL ini bertemu di titik kumpulnya yaitu Tugu Adipura. Selain dari komunitasnya sendiri, ada beberapa pesepada Thrill yang ikut bergabung dalam acara tersebut. Setelah melakukan briefing sejenak, puluhan pengguna sepeda Thrill ini menggowes kendaraan mereka menuju titik akhir yang akan dicapai.

Rute yang mereka lalui ialah Tugu Adipura, Jalan Diponegoro, Jalan Cut Mutia, Jalan Basuki Rahmat, Jalan WR Supratman, Jalan Dr Setiabudi, Jalan Banten, Jalan Zulkarnaen Subing, Jalan RE Martadinata, Nanjak Muncak, Teropong Muncak, lalu finish di Villa Muncak.

Dalam perjalanan gowes tersebut, sempat pula terjadi insiden kecil. Salah satu anggota mengalami pecah ban. Namun dari sini para anggota KSTL lainnya pun menunjukan sikap kekompakannya dengan membantu anggota yang mengalami insiden tersebut.

Perjalanan dilanjutkan sampai mereka tiba di Muncak sekitar pukul 11.00 WIB. Perjalanan yang cukup melelahkan ini membuat para anggota beristirahat sejenak. Setelah stamina cukup stabil, acara dilanjutkan dengan bertukar pengalaman terkait safety riding bersepeda dilanjutkan berfoto bersama.(*)