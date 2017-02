5 Kiat Berinternet Aman dari Google

Google Indonesia bersama Security Princess Parisa Tabriz, Director of Engineering Google merayakan Safer Internet Day,

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – Hari ini bertepatan dengan Safer Internet Day atau Hari Internet Aman Sedunia.

Bertepatan dengan momen itu, Google Indonesia sengaja menggaet Director of Engineering Google, Parissa Tabriz membeberkan kiat aman berinternet.

Dia dikenal sebagai "Security Princess" di Google, dan telah bekerja untuk keamanan informasi di Google selama hampir satu dekade.

Perempuan berambut pirang itu mengawali kariernya sebagai hired hacker software engineer untuk tim keamanan Google.

Sebagai seorang engineer, ia menemukan dan mengamankan puluhan "lubang" pada keamanan dalam aplikasi laman Google, dan mengajarkan engineer.

Tabriz yang juga tercatat mengajar di Harvard Kennedy School itu, lantas menjelaskan lima kiat keamanan saat berselancar di dunia maya.

Kiat itu, antara lain:

1. Mencurigai bantuan yang tidak diminta/gratis.

2. Jangan menggunakan kembali atau berbagi kata sandi yang sama.

3. Jangan log in di komputer bersama, dan memverifikasi pengaturan keamanan akun.

4. Mengetahui seluruh perangkat lunak atau aplikasi yang di-install, pada komputer dan ponsel Anda.

5. Pastikan program atau aplikasi selalu up to date.