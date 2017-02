Ibunya Menikah dengan Ariel Noah, Apa Kata Eva Celia?

Eva Celia ditemui di acara pelucuran fitur Go-Jek, Go Point di restoran The Hook, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Kabar rencana pernikahan artis peran Sophia Latjuba dengan musisi Ariel 'Noah', semakin santer terdengar.

Putri Sophia Latjuba dari Indra Lesmana, Eva Celia menanggapi kabar rencana pernikahan tersebut.

Sebelumnya Eva sempat mengucapkan dukungan, terhadap apapun keputusan sang ibunda nantinya.

"(Saya mendukung) selayaknya hubungan ibu dan anak saja," saat ditemui sebelum meninggalkan acara pelucuran fitur Go-Jek, Go Point di restoran The Hook, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).

Saat dimintai komentar kabar pernikahan sang ibunda, Eva memilih untuk tak memberi jawaban pasti. Ia hanya melempar senyum kepada awak media, lalu berpamitan.

"Sudah ya, terima kasih," kata pemilik album 'And So it Begins' itu.

Eva lalu beranjak meninggalkan lokasi tersebut, sambil dibonceng ojek online.

Sebelumnya, postingan Sophia Latjuba pada Minggu (1/1/2017) mengundang pertanyaan dari netizen.

Pasalnya, Sophia seakan menjawab keraguan soal dukungan keluarganya terkait hubungannya dengan Ariel.

Dalam postingan itu, Sophia dan Ariel tampak berpose bersama ibunda Sophia, Anna Muller. "Late lunch early dinner at @soulfood.id," tulis Sophia sebagai kutipan.