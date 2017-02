Akan Perankan Wiro Sableng, Vino G Bastian Merasa Bingung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Vino G Bastian (34) akan berperan sebagai Wiro Sableng, pendekar silat dalam buku Wiro Sableng karya Bastian Tito, yang diangkat ke layar lebar.

Vino adalah putra mendiang Bastian.

"Vino G Bastian sebagai pemeran Wiro Sableng, dan perwakilan keluarga Bastian Tito," ucap produser film sekaligus penulis skenario film tersebut, Sheila Timothy, dalam konferensi pers film itu di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

Namun, Vino mengatakan bahwa sebetulnya, ia masih merasa bingung harus memberi penjelasan apa, mengenai tugas yang dibebankan kepadanya itu.

Walaupun, ia merupakan putra Bastian, itu tak berarti akan memudahkan ia memainkan tokoh rekaan ayahnya tersebut.

"Saya juga sebetulnya bingung. Saya belum bayangkan seperti apa memerankannya, he he he. Tapi, selama karier saya di dunia film, ini adalah tanggung jawab terbesar saya untuk film Indonesia," ujar Vino G Bastian.

"Sebenarnya, nggak ada keharusan saya yang main. Mungkin pertimbangan produser dan sutradara yang memberikan tanggung jawab ini kepada saya," tambah Vino G Bastian.

Suami artis peran Marsha Timothy itu menjelaskan, awalnya, ia dilibatkan dalam penggarapan film tersebut sebagai ahli waris Bastian saja.

Namun, ketika kemudian didaulat untuk membintangi film yang akan disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko itu, Vino menganggap, hal itu sebagai tantangan.

"Tapi, saya harus memisahkan itu. Ketika saya menjadi aktor, saya harus memisahkan posisi saya sebagai ahli waris Bastian Tito. Saya profesional sebagai aktor, harus benar-benar membuka pikiran. Nilai saya sebagai aktornya, jangan nilai saya sebagai anak Bastian Tito. Karena, siapa pun yang memerankan Wiro, pasti akan berikan yang terbaik," kata Vino G Bastian.

Wiro Sableng merupakan karakter fiksi dari buku cerita silat, yang terdiri dari 185 judul.

Buku tersebut untuk kali pertama diterbitkan pada 1967 hingga 2006, dan pernah sekali diangkat ke layar lebar serta sinetron.

Shooting film yang dibikin atas kerja sama antara Lifelike Picture dengan Fox International Production (divisi 20th Century Fox) itu, baru akan dimulai pada Agustus 2017.

Dijadwalkan, film Wiro Sableng versi baru tersebut akan diputar di gedung bioskop Tanah Air mulai 2018.

(Andi Muttya Keteng Pangerang)