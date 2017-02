Afgan dan Pevita Saling Memuji

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Afgansyah Reza menyebut aktris Pevita Pearce sebagai seseorang yang santai dalam menghadapi segala hal.

Selain itu, Afgan juga memuji Pevita Pearce sebagai seorang pekerja keras yang jarang mengeluh.

"Pevita itu orangnya rileks banget. Itu yang gue salut, sih. Dia hard worker banget dan jarang complain," ujar Afgan ketika ditemui di Ritz-Carlton Hotel, Pasific Place, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

"Gue harus mulai mencontoh kesantaian lo dalam menghadapi sesuatu," tambahnya kepada Pevita Pearce.

Sementara itu, Pevita Pearce memuji Afgan sebagai seseorang yang amat kreatif, disiplin, sekaligus humoris.

"Kalau Afgan itu orangnya kreatif banget, telaten, disiplin, humoris, dan teliti," ucapnya.

Persahabatan Pevita Pearce dengan Afgan memang telah terjalin sejak 11 tahun belakangan.

Meski kini disibukkan oleh pekerjaan masing-masing, kualitas persahabatan mereka tak lantas berkurang.

Bahkan, menurut Afgan, keduanya selalu ada untuk satu sama lain.

"Kita, sih, always there for each other, kapan pun. Udah lama banget (berteman), sih, jadi udah banyak fase kehidupan yang kami lewati," ujar Afgan.

"Dari kami ibaratnya masih ABG sampai udah young adult. Kadang nggak ketemu, tapi karena kami memang punya connection yang ada di situ, setiap ketemu selalu ada cerita untuk catch up," tambahPevita Pearce.