Efektifkah Suplemen Kalsium Cegah Tulang Keropos?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tubuh kita membutuhkan kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Namun, tubuh tidak bisa memroduksinya sendiri sehingga perlu asupan kalsium dari luar tubuh.

Asupan cukup kalsium perlu dilakukan sejak masih anak-anak. Ibarat menabung di bank, pembentukan dan penguatan jaringan tulang bukan proses yang sebentar tapi berlangsung seumur hidup manusia.

Susu adalah sumber kalsium yang terbaik. Tapi bagaimana jika Anda sudah berusia di atas 30 tahun, tidakkah sudah terlambat menabung kalsium? Bagaimana jika Anda intoleransi laktosa atau tidak suka rasa susu?

Bagaimana jika Anda memiliki riwayat osteoporosis dalam keluarga sehingga kebutuhan akan kalsium meningkat? Studi menunjukkan bahwa osteoporosis memiliki komponen genetik yang kuat.

Pada kondisi ini, sebenarnya suplemen kalsium dibutuhkan. Jumlah kalsium yang direkomendasikan untuk wanita di atas 30 tahun adalah 1.000 mg/hari.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa kalsium yang diperoleh dari suplemen, tidak efektif untuk memperkuat tulang atau mencegah keropos tulang.

Studi dari Auckland yang berlangsung selama lima tahun terhadap 1.471 wanita pasca-menopause, menemukan bahwa suplemen kalsium tidak memberi bukti penurunan risiko patah tulang.

Selain itu, banyak efek samping yang dilaporkan oleh Association for the Publication of Journal of Internal Medicine 2015, antara lain; peningkatan 20-40 persen risiko infark miokard (serangan jantung), 17 persen peningkatan risiko batu ginjal dan peningkatan efek samping gastrointestinal yang memerlukan rawat inap.

Lalu, bagaiman solusinya?

Ada banyak cara lain bagi Anda untuk dapat membuat perubahan positif bagi kesehatan tulang pada usia berapa pun.