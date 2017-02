(VIDEO) NUCA Bius Siswa Global Surya Lewat Lagu "Say You Wont Let Go"

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Nuca (14), runner up ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia 2017, membuat heboh puluhan siswa Sekolah Global Surya, Kota Bandar Lampung, Jumat (10/2), lewat tiga lagu yang dilantunkannya.

Satu di antara lagu yang dilantunkan Nuca, "Penantian Berharga" (Rizky Febian), membuat anak-anak SD, SMP, dan SMK itu histeris dan ikut bernyanyi. Siswi Sekolah Global Surya, Mutiara, menjadi backing vokal pada lagu tersebut.

Nuca tampil di Sekolah Global Surya sebagai rangkaian Dream Concert 2017 yang digelar NiRRa Production. Sebelum acara puncak bersama Kevin Aprilio dan band terbarunya, The Red Rose, di Graha Mandala Alam, 25 Februari 2017, Nuca melakukan roadshow ke beberapa sekolah di Bandar Lampung.

Remaja yang bernama lengkap Muhammad Raja Giannuca Putra ini lahir di Solo, 27 Juli 2002. Saat ini, ia masih duduk di bangku kelas 9 SMP 1 Surakarta, menjadi terkenal lewat ajang The Voice Kids Indonesia. Penyuka warna hitam yang hobi memainkan bass ini berhasil mencuri perhatian juri yang terdiri dari Agnez Mo, Tulus, dan Bebi Romeo.

Acara dimulai dengan performance dari Canon Band yang terdiri dari siswa SD Global Surya. Mereka menyanyikan lagu "Someone Like You" dan "Laskar Pelangi". Kemudian dilanjutkan dengan performance dari Grade 6 menyanyikan lagu Butet.

Roadshow Nuca di Sekolah Global Surya semakin semarak dengan diselingi games-games berhadiah yang disponsori oleh PTA (Parents Teacher Association) SD Global Surya.

Setiap siswa yang bisa menjawab pertanyaan seputar Nuca mendapatkan hadiah. Pertanyaannya seperti tanggal lahir dan nomor sepatu Nuca. Hadiah pun langsung diserahkan oleh Nuca kepada siswa yang berhasil menjawab pertanyaan.

Banyak siswa Sekolah Global Surya yang menjadikan Nuca idola sehingga tahu banyak hal tentangnya. Misalnya, ketika digelar kuis "berapa ukuran sepatu Nuca", mereka bisa menjawab dengan benar, yakni nomor 44.

Ketika ditanyakan makanan kesukaan Nuca, seorang siswa SD yang tampil ke panggung bisa menjawab dengan benar, yakni nasi goreng.

Bahkan, guru-guru yang juga ikut menonton acara tersebut tahu banyak tentang Nuca. Satu di antaranya menjawab kuis benar ketika ditanyakan tanggal kelahiran Nuca, yakni 27 Juli 2002.