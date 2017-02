Sempat Berhijab, Artis Ini Bikin Geger, Posting Foto Pamer Punggung dan Paha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Beberapa waktu belakangan, artis cantik yang juga sahabat Ariel Tatum ini rajin memposting foto dirinya tengah mengenakan hijab.

Rupanya hal itu untuk mempromosikan film terbarunya berjudul Cahaya Cinta Pesantren.

Yuki Kato dalam salah satu adegan film (Instagram) ()

Ya, ia adalah Yuki Kato.

Kini setelah selesai masa promosi, ia mengunggah foto tengah berlibur di Pandang, Kepulauan Mandeh.

Beberapa foto yang ia unggah, tampak artis berusia 21 tahun itu menyususi pesisir pantai di kepulauan Mandeh yang penuh tanaman bakau.

Pulau cantik ini selain menyuguhkan keindahan pantai berbakaunya, juga tebing karang dan air jernih.

Yuki Kato pun melakukan free diving.

Videonya pun ia posting di Instagram.

Yuki Kato (Instagram) ()

Sedangkan di postingan lain, tampak Yuki Kato tengah mengenakan pakaian renang dan memamerkan punggung juga paha mulusnya.

"You could see how happy i was in that picture! Emg seru bgt jalan2ku ke kepulauan Mandeh di padang waktu itu hihi #yukitraveling #diaryukikato," tulis Yuki Kato sebagai keterangan foto yang ia unggah.