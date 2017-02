Tagar DebatFinalPilkadaJKT Duduki Posisi Puncak di Trending Topic Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Debat final Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berlangsung pada Jumat (10/2/2017) malam, mengundang banyak komentar dari netizen di Tanah Air, khususnya Jakarta.

Bahkan, sejumlah kata dan tanda pagar (tagar) atau hashtag masuk ke daftar Trending Topic Twitter Dunia.

Pantauan KompasTekno, Jumat pukul 21.50 Wib, tagar #DebatFinalPilkadaJKT menduduki posisi puncak Trending Topic Twitter Dunia.

Tagar tersebut menjadi yang teratas berkat 50.600 tweet, yang turut mengimbuhi hashtag tersebut.

Hashtag yang satu itu langsung merangsek naik ke posisi puncak, beberapa saat setelah debat dimulai.

#DebatFinalPilkadaJKT bertahan hingga berita ini diturunkan.

"#DebatFinalPilkadaJKT When debate show become much more interesting than football match," tulis akun @HarveyGunawan 87.

"No tolerance for bullying in the school! Agree! #DebatFinalPilkadaJKT," tulis akun @pimaaditya, menanggapi ucapan salah satu paslon dalam debat tersebut.

Tak hanya tagar tersebut, beberapa kata juga masuk ke daftar Trending Topic Dunia.

Beberapa di antaranya OK OCE, Sylvi, Paslon 3, dan Djarot.

Sementara itu, Trending Topic di Indonesia dipenuhi dengan kata-kata maupun hashtag terkait Pilkada DKI Jakarta.

Beberapa di antaranya, "Mas Agus" yang menduduki posisi puncak, Silvy, dan Sandiaga Uno.

Debat terakhir dihadiri tiga paslon gubernur dan wakil gubernur, mulai dari paslon 1 Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, paslon 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan paslon 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Pilkada DKI Jakarta bakal berlangsung pada hari Rabu, 15 Februari 2017.

(Deliusno)