Daftar Siaran Langsung Sepak Bola 11-14 Februari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal siaran langsung sepak bola akhir pekan ini.

Sabtu, 11 Februari 2017

Piala Presiden

Bhayangkara Surabaya United vs PS TNI, Indosiar pukul 15.00 WIB

Arema Cronus vs Persija Jakarta, SCTV pukul 18.30 WIB

Premier League

Middlesbrough vs Everton, BeIn Sport 3 pukul 22.00 WIB

Stoke City vs Crystal Palace, MNC TV pukul 22.00 WIB

La Liga

Real Betis vs Valencia, BeIn Sport 2 pukul 19.00 WIB

Deportivo Alaves vs Barcelona, BeIn Sport 2/SCTV pukul 21.15 WIB

Bundesliga

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt, Fox Sports 2 pukul 21.30 WIB

Ingolstadt vs Bayern Muenchen, Fox Sports 1 pukul 21.30 WIB

Darmstadt vs Borussia Dortmund, Fox Sports Play pukul 21.30 WIB

Ligue 1

Guingamp vs Olympique Lyon, BeIn Sport 4 pukul 23.00 WIB

Minggu, 12 Februari 2017

Piala Presiden

PSM Makassar vs Persela Lamongan, Indosiar pukul 15.00 WIB

Persib Bandung vs Persiba Balikpapan, SCTV pukul 18.30 WIB

Premier League

Liverpool vs Tottenham Hotspur, BeIn Sport 1/RCTI pukul 00.30 WIB