Bupati Dendi Ingin Tiap Kecamatan di Pesawaran Punya Polsek

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meletakkan batu pertama pembangunan Sub Sektor Kecamatan Way Lima, Senin (13/2)

PRINGSEWU, TRIBUN - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meletakkan batu pertama pembangunan Sub Sektor Kecamatan Way Lima, Senin (13/2) di Desa Batu Raja Kecamatan Way Lima. Tepatnya belakang kantor kecamatan.

Hadir dalam kegiiatan tersebut anggota DPR RI Zulkifli Anwar dan Wakil Bupati Pesawaran Eriawan.

Menurut Dendi, peletakkan batu pertama subsektor kepolisian di Way Lima menjadi momentum meningkatnya keamanan wilayah hukum Polres Pesawaran.

Ia mengharapkan masing-masing kecamatan di Bumi Andan Jejama memiliki sektor kepolisian. Sebab, lanjut Dendi, tingkat keamanan menjadi faktor penentu bila masyarakatnya ingin maju.

Sehingga ekonomi dapat bergeliat bila keamanan bisa terasa di masyarakat. "Saya berharap semua pihak dapat bersinergi bahu membahu membangun sub sektor. Sehingga pertengahan tahun ini bisa dipakai," ujarnya.

Dendi berpesan supaya masyarakat aktif berkomunikasi dari dusun, desa dan kepolisian. Sehingga bisa langsung berkomunikasi dengan polisi bila ada kejahatan. Tahap awal Pemkab Pesawaran membantu bahan bangunan untuk pembangunan Sub Sektor Way Lima senilai Rp 20 juta.