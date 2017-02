Daftar Pemenang Grammy Awards 2017

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Adele mengalahkan Beyonce dalam penghargaan tahunan Grammy Awards ke-59 dengan memenangkan kategori Album of the Year untuk albumnya "25".

Adele juga membawa pulang Song of the Year dan Record of the Year untuk "Hello" serta Best Pop Vocal Album dan Pop Solo Performance.

Beyonce hanya memenangkan dua kategori, untuk Music Video dan Urban Contemporary Album. Sementara itu, Chance the Rapper meraih penghargaan untuk Best Rap Album, Rap Performance dan Best New Artist.

Dan, mendiang David Bowie mendapat lima penghargaan untuk albumnya terakhirnya "Blackstar".

Berikut daftar lengkap pemenang di Grammy Awards.

GENERAL FIELD

Album Of The Year:

25 — Adele (Pemenang)

Lemonade — Beyoncé

Purpose — Justin Bieber

Views — Drake

A Sailor's Guide To Earth — Sturgill Simpson

Record Of The Year:

"Hello" — Adele (Pemenang)

"Formation" — Beyoncé

"7 Years" — Lukas Graham

"Work" — Rihanna Featuring Drake

"Stressed Out" — Twenty One Pilots

Song Of The Year:

"Formation" — Khalif Brown, Asheton Hogan, Beyoncé Knowles & Michael L. Williams II, songwriters (Beyoncé)

"Hello" — Adele Adkins & Greg Kurstin, songwriters (Adele) (Pemenang)

"I Took A Pill In Ibiza" — Mike Posner, songwriter (Mike Posner)

"Love Yourself" — Justin Bieber, Benjamin Levin & Ed Sheeran, songwriters (Justin Bieber)

"7 Years" — Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard & Morten Ristorp, songwriters (Lukas Graham)

Best New Artist:

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Chance The Rapper (Pemenang)

Maren Morris

Anderson .Paak

POP FIELD

Best Pop Duo/Group Performance:

"Closer" — The Chainsmokers Featuring Halsey

"7 Years" — Lukas Graham

"Work" — Rihanna Featuring Drake

"Cheap Thrills" — Sia Featuring Sean Paul

"Stressed Out" — Twenty One Pilots (Pemenang)