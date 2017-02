Ini Harga Nissan March Terbaru di Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Nissan March terbaru resmi meluncur di Indonesia hari ini (13/2). NMI melakukan sejumlah penyegaran pada eksterior dan interior.

Akibat sejumlah penyegaran ini Nissan March terbaru di Indonesia harganya naik Rp 3-4 juta dibanding model sebelumnya. Berikut harga Nissan March Terbaru di Indonesia.

Harga Nissan March Terbaru di Indonesia

Nissan March 1.2 Mid MT: Rp 177,4 juta

Nisaan March 1.2 Mid AT: Rp 187,8 juta

Nissan March 1.2 High AT: Rp 198 juta

Nissan March 1.5 MT: Rp 205, 6 juta

Nissan March 1.5 AT: Rp 215, 7 juta

