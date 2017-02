Jadwal Siaran Langsung Piala Presiden hingga Liga Champions, 15-17 Februari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal siaran langsung sepak bola tengah pekan ini.

Rabu, 15 Februari 2017

Piala Presiden

Persegres Gresik United vs PSS Sleman, Indosiar pukul 15.00 WIB

Mitra Kukar vs Persipura Jayapura, SCTV pukul 18.30 WIB

Liga Champions

Paris Saint-Germain vs Barcelona, Fox Sports 1/Bein Sport 1/SCTV pukul 02.45 WIB

Benfica vs Borussia Dortmund, Fox Sports 2/Bein Sport 2 pukul 02.45 WIB

Kamis, 16 Februari 2017

Piala Presiden

PS TNI vs Arema Cronus, Indosiar pukul 15.00 WIB

Persija Jakarta vs Bhayangkara SU, SCTV pukul 18.30 WIB

Liga Champions

Bayern Muenchen vs Arsenal, Fox Sports 1/Bein Sport 1 pukul 02.45 WIB

Real Madrid vs Napoli, Fox Sports 2/Bein Sport 2 puku 02.45 WIB

Liga Europa

Krasnodar vs Fenerbahce, Fox Sports 2/Bein Sport 3 pukul 23.00 WIB

Jumat, 17 Februari 2017

Piala Presiden

Persiba Balikpapan vs PSM Makassar, Indosiar pukul 15.00 WIB

Persela Lamongan vs Persib Bandung, SCTV pukul 18.30 WIB

Liga Europa

Borussia Moenchengladbach vs Fiorentina, Fox Sports 2/Bein Sport 3 pukul 01.00 WIB

Genk vs Tottenham Hotspur, Fox Sports 1/Bein Sport 1 pukul 01.00 WIB

Celta de Vigo vs Shaktar Donetsk, BeIn Sport 2 pukul 01.00 WIB

Villarreal vs Roma, Fox Sports 2/Bein Sport 3 pukul 03.05 WIB

Manchester United vs Saint-Etienne, Fox Sports 1/Bein Sport 1 pukul 03.05 WIB

Athletic Bilbao vs APOEL, BeIn Sport 2 pukul 03.05 WIB