Sidang Etik Dugaan Perzinahan Perwira dan Polwan Polda Lampung Digelar Minggu Ini

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Polda Lampung memastikan sidang kode etik terhadap perwira Polda AKBP FI dan Polwan Polda Lampung Ipda AN yang diduga terlibat kasus perzinaan akan dilakukan dalam minggu ini.

“Minggu ini sidang kode etik akan kita gelar, jadi tunggu saja, kasus ini akan tetap diproses sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih, kepada tribun di Polda Lampung, Selasa (14/2/2017).

Saat ditanya terkait sanksi apa yang akan diberikan kepada kedua anggota Polisi tersebut, Sulistyaningsih belum mengetahuinya. “Kita belum tahu apa sanksinya, karena belum disidang, bisa turun pangkat bisa juga demosi,” tegas Sulistyanigsih.

Terbongkarnya skandal AKBP FI dan Ipda AN bermula kecurigaan D suami Ipda AN terhadap perilaku istrinya. Menurut AS, keraban D, AN sering pergi keluar malam dengan alasan tugas.

Sang suami juga pernah mendengar percakapan telepon AN dengan seorang laki-laki menggunakan kata-kata mesra.

Kedua oknum polisi itu digerebek sedang berada di kamar hotel.