Tanpa Make Up di Hari Ulang Tahun, Tiara Dewi Terlihat Cantik atau Seram?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-"Teteh @tiaradewireal lebih syantik natural beneran deh kayak masih belia."

Begitulah komentar akun rahayu_munaib Tiara Dewi semakin terlihat seperti anak muda saat tampil tanpa make up.

Komentar tersebut muncul dalam unggahan Instagram Tiara berikut ini.

"Thank you so much suamiku, semoga semua harapanku di tahun ini semua terlaksana amiin.. dan aku juga berterima kasih buat semua yang sudah mendoakan, mensupport, maaf saya tidak bisa membalas satu persatu ucapan kalian.. Love U All."

Begitulah bunyi keterangan dalam unggahan di atas.

Dalam foto tersebut nampak Tiara yang berpose bersama suaminya, Lucky Hakim dan seorang wanita dengan membawa bunga dan kue ulang tahun.

Hari ini, Senin (13/2/2017) merupakan hari ulang tahun Tiara yang ke-29.

Komentar pun berdatangan dari para netizen.

Akun jayanipurnamasari berkomentar, "Aamiin... happy birthday kaka syantik nan kece badai."

"Cantiknya kelihatan kalo ga di make up, anggun ngliatnya," tulis akun atihalexsandra .

Akun elookbeautycare menambahi, "Kakak tanpa make up ya, tetep cantik ga jauh beda sama wakut full make up emang dasarnya udah cantik."

"Sumpah ya kok serem banget liat, terutama alisnya," tulis akun nenek_kekiniaan_.

Foto yang diunggah pada Senin (13/2/2017) siang ini telah mendapat ribuan likes dari para netizen.