Nilai Total Ekspor Lampung selama Januari Turun 6,73 Persen

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Nilai total ekspor Provinsi Lampung pada bulan Januari 2017 mencapai US$ 360,07 juta. Angka ini mengalami penurunan sebesar US$ 25,97 juta atau 6,73 persen dibandingkan ekspor Desember 2016. Namun bila dibandingkan dengan Januari 2017, tercatat adanya peningkatan sebesar US$ 86,50 juta atau naik 31,64 persen.

Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Lampung Bambang Widjonarko mengatakan, golongan barang utama ekspor Lampung yang mengalami kenaikan adalah lemak & minyak hewan/nabati sebesar 12,13 persen dengan kontribusi sebesar 47,76 persen.

"Sedangkan empat golongan barang utama ekspor mengalami penurunan. Yaitu batu bara turun 45,44 persen, ikan & udang turun 15,63 persen, kopi, teh & rempah-rempah turun 24,32 persen dan olahan dari buah-buahan/sayuran turun sebesar 16,61 persen," jelasnya dalam rilis BPS, Kamis (16/2/2017).

Sementara itu, nilai impor Lampung Januari 2017 mencapai US$ 236,04 juta dengan kenaikan 42,44 persen bila dibandingkan dengan Desember 2016 yang tercatat sebesar US$ 165,72 juta. Angka tersebut juga naik 53,71 persen bila dibandingkan dengan Januari 2016 sebesar US$ 153,56 juta.

Data lainnya terkait dengan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang dan akomodasi lainnya di Lampung pada Desember 2016. Tingkat Penghunian Kamar hotel berbintang di Bandar Lampung selama Desember 2016 mencapai posisi 55,61 persen atau naik 0,88 poin dibanding November yang tercatat 54,73 persen. Sementara TPK akomodasi lainnya di Desember 2016 mencapai 48,82 persen atau naik 2,34 poin dibanding November 2016 sebesar 46,48 persen.

"Jumlah tamu selama Desember 2016 yang menginap di hotel bintang dan akomodasi lainnya (gabungan) mencapai 111.925 orang, terdiri dari 313 tamu asing dan 111.612 tamu domestik. Kondisi ini mengalami kenaikan sebanyak 15.759 orang (16,39 persen) dibanding November 2016 yang tercatat 96.167 orang," imbuh Bambang. (ana)