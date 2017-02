Kalah di Jakarta, Agus Yudhoyono Bakal Maju Pilkada di Kampung Ayahnya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA- Kekalahan Agus Harimurti Yudhoyono (38) di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tak berarti karir politiknya usai.

Putra sulung presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu bakal naik panggung di partai besutan sang ayah, Demokrat.

"Salah satu opsi terbesar adalah seperti itu, yakni Mas Agus bergabung dengan Partai Demokrat," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, kepada Tribunnews, Kamis (16/2/2017).

Kendati demikian, Roy tidak merinci jabatan apa yang dipersiapkan untuk Agus tersebut.

Apalagi, Agus juga memiliki peluang untuk terjun ke dunia akademik.

"Mas Agus kan juga memiliki beberapa gelar akademik di sejumlah universitas. Dia juga telah mendapatkan gelar Master," ucapnya.

Agus pernah ditugaskan untuk mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Perwira di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat.

Saat itu dia terpilih sebagai lulusan terbaik dan mendapat sejumlah penghargaan dari sekolah tersebut.

Peraih penghargaan Adhi Makassar ini juga termasuk salah satu mahasiswa program Kennedy School, dengan Program studi Master in Public Administration/Mid Career (MPA/MC) lulus pada 2010.

Agus juga mendapatkan gelar Master of Science in Strategic Studies dari Rajaratnam School of International Studies,dan Nanyang Technological University.