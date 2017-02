Mahasiswa Ini Tuai Kecaman karena Membuat Gerakan Spam Jokowi-JK, Netizen: Memalukan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Beredar video demo dengan memotong kepala ayam hidup yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @doniherdaru yang merupakan aktivis hewan sekaligus penggagas rehabilitasi hewan terlantar, @animaldefendindo, Rabu (15/2/2017).

Pada kolom keterangan video yang diunggahnya, @doniherudaru menuliskan,

"Mahasiswa adalah agen perubahan. Penjaga moral bangsa. Dan ini jelas bukan sikap yg kita harapkan muncul dari Mahasiswa. Apapun tujuan mereka sesungguhnya, sungguh tidak elok melibatkan satwa dan mempertontonkan penyiksaan macam begini. Tidak punya empati adalah gejala sakit jiwa. Gimana mau punya generasi penerus bangsa jika mereka tidak bisa berempati dan memandang rendah hewan? Yg tau / kenal pelaku yg di video, dan kronologis lengkap, dimohon infonya. Kita akan teruskan ke pihak berwajib. Semoga bs ditindak tegas. Shame on you, kids. Go home. You dont deserve the "student" title. Video taken from Twitter. #stopanimalabuse #againstanimalabuse #stopbegok #mahasiswa #biadab."

Video tersebut menunjukkan para mahasiswa beralmamater hijau memotong kepala ayam hingga terputus di atas foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tidak sampai di situ, ayam yang telah sekarat dibiarkan terlunta-lunta hingga darahnya bercucuran di atas foto pemerintah.

Pasalnya, aksi yang dilakukan di depan Istana Merdeka itu dimaksudkan untuk memperingati 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Tak berselang lama setelah diunggah, video ini menjadi perhatian masyarakat.

Banyak yang menyayangkan peristiwa ini lantaran sebagai seorang pelajar, sikap tersebut dianggap tidak pantas.

Video yang telah ditonton hampir 62 ribu akun pengguna Instagram ini dibanjiri komentar pahit dari netizen.