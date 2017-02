Ayu Ting Ting Unggah Tulisan Ini Saat Raffi dan Nagita Rayakan Ulang Tahun, Apa Maksudnya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merayakan hari spesial mereka para Jumat (17/02/2017).

Tepat dihari ini, pasangan suami istri tersebut sama-sama sedang berulang tahun.

Raffi dan Gigi pun mendapatkan kejutan dari para sahabat mereka.

Bahkan sahabat mereka langsung datang kerumah untuk memberikan kejutan tersebut.

Di hari bahagia Raffi dan Gigi ini, tampaknya ada yang mengganjal dihati Ayu Ting Ting.

Pelantun lagu Sambalado itu justru mengunggah sebuah kutipan dalam akun Instagram @ayutingting92.

Ayu Ting Ting saat menerima piala Dahsat Award, dan Gigi saat menangis karena Raffi Ahmad di acara tersebut. (YouTube (capture). (Youtube) ()

"I'M NOT TELLING YOU IT IS GOING TO BE EASY, I'M TELLING YOU TO IT'S GOING TO BE WORTH IT."

Tidak ada yang tahu secara pasti apa maksud dari tulisan yang diunggah oleh ibunda Bilqis tersebut.

Berbagai spekulasi dari para netizen pun membanjiri kolom komentar postingan Ayu.

Bahkan beberapa dari mereka justru memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Raffi dan Gigi dalam kolom komentar postingan tersebut.