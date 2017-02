Jangan Abaikan jika Alami Nyeri seperti Ini Saat Haid

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Setiap bulannya, kita pasti sudah biasa merasakan nyeri haid yang mungkin sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Namun, jika tiba-tiba haid datang dengan nyeri yang lebih kuat atau juga darah menstruasi yang keluar lebih banyak dari sebelumnya, kita harus waspada.

Menurut Alyssa Dweck, M.D., spesialis kandungan di Mount Kisco, New York dan penulis dari V is for Vagina menjelaskan bila haid dirasa tidak wajar kita harus segera memeriksakan diri ke dokter. Sebab haid yang tidak wajar ternyata merupakan tanda-tanda beberapa jenis penyakit.

Nah, bila kita menemukan tanda-tanda berikut jangan diabaikan, ya!

1. Nyeri Haid Menyiksa dan Perdarahan Berlebih

Bila haid terasa lebih menyiksa dan darah yang keluar lebih banyak dibanding biasanya, kita harus waspada pada kemungkinan tumbuhnya tumor dari jaringan otot rahim.

Sayangnya banyak perempuan yang menganggap remeh tanda ini. Padahal, rasa nyeri yang timbul bukan nyeri wajar menstruasi namun berasal dari peradangan atau pertumbuhan tumor yang menekan rahim.

2. Nyeri Wajar, Namun Berlangsung Lama

Bila nyeri haid terasa lebih lama dibanding biasanya, waspada pada kemungkinan terkena pelvic inflammatory disease (PID) atau infeksi pada rahim, indung telur, dan atau saluran telur. Penyakit seksual menular seperti chlamydia atau kencing nanah juga diketahui sebagai penyebab PID.

Menurut Dweck, rasa sakit PID berlangsung perlahan namun konstan, tidak menyiksa namun membuat tidak nyaman. Rasa sakit PID akan lebih menyiksa bila kita sedang masuk pada masa menstruasi.

3. Nyeri pada Satu Titik Tertentu