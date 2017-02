Dua Motor Tabrakan, Tiba-tiba Terdengar Suara Minta Tolong dari Selokan

Seorang pengendara motor vespa warna hitam kusam tanpa plat nomor polisi (tanpa BN) terkapar masuk dalam saluran (got). Sedangkan pemuda lainnya pengendara motor Yamaha Force One ZR tergeletak persis di tengah jalan. Kecelakaan antar dua sepeda motor terjadi persis di depan Gg Batam Desa Karyamakmur Kecamatan Pemali Bangka, Sabtu (18/2/2017) malam.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANGKA-- Seorang pemuda, mengenakan baju kaus hitam, rambut rada jabrik, terpental dari motor vespa, yang juga berwarna hitam.

Pemuda ini nyungsep dalam saluran berisi air comberan (got), usia terlibat tabrakan dengan pengendera motor lainnya, Sabtu (18/2/2017) sekitar pukul 19.30 WIB.

"Braaa...akkkk!" suara keras terdengar. Sejumlah warga Gg Batam dan warga dari beberapa gang lainnya di Jl Batintikal Desa Karyamakmur Kecamatan pun berhamburan keluar rumah.

"Ade urang betumbur (ada orang tabrakan)," teriak warga memberi khabar pada warga lainnya.

Awalnya hanya terlihat, seorang pemuda penampilan biasa terkapar di tengah jalan, dekat motor Yamaha Force One ZR, warna merah.

Warga pun langsung mengangkat pria ini pengendara motor yamaha ini ke pinggir jalan agar tak dilindas kendaraan lain.

Namun tak berapa lama, terdengar suara sayup seperti orang minta tolong dari dalam got, pinggir jalan. "Woi...woi..tu ade sikok agik dalem bandar (ada satu korban lagi di dalam saluran-got)," kata warga.

Warga pun beramai-ramai, mengankat korban rambut jabrik baju hitam pengendara motor vesta hitam tanpa plat, dalam kondisi tubuh sudah terendam air comberan.

Sejumlah saksi kejadian, saat dimintai keterangan oleh Bangkapos.com, di lokasi kejadian, Sabtu (18/2/2017) malam, menceritakan kronologis kejadian secara umum.

"Motor itu Force One ZR merah dari arah Sungailiat menuju arah Pemali. Sepertinya motor force one ini berusaha mendahului mobil. Sedangkan motor vespa dari berlawanan, arah Pemali menuju arah Sungailiat melaku, diduga tanpa penerangan atau lampu. Tiba-tiba mereka tabrakan," kata Is (35), seorang saksi yang melihat kejadian itu.