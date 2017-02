Pergi Umrah, Raffi Ahmad Dapat Titipan dari Julia Perez

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita akan berangkat Umrah, Minggu (19/2/2017).

Sebelum berangkat Umrah, pasangan yang baru saja merayakan ulang tahun ini menyempatkan diri untuk menjenguk Julia Perez.

Hal itu diketahui dari postingan foto di akun Instagram @raffiahmad1717.

Ditemani sang istri, Raffi mengunjungi Jupe yang sedang terbaring lemah di Rumah sakit.

Jupe juga memberikan permintaan pada Raffi Ahmad sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci.

Mantan istri Gaston itu minta dibawakan air zam zam untuk dirinya setelah Raffi dan Gigi selesai Umrah.

"Get well soon kawan ..... (emoji) insyallah titipan air doa setelah pulang Umroh kita bawain buat @juliaperrezz .... (emoji)," tulis @raffinagita1717.

Melihat Raffi dan Gigi mengunggah foto tersebut, Jupe pun kebanjiran doa dari para netizen.

"Cepet sembuh ya mbk jupe.... Semoga penyakit yg ada dalam tubuh mbk jupe segera di angkat dan di sembuhkan oleh allah swt amin amin ya rabbal alamin....," tulis akun @yeniisurya76.

"Get well soon kak jupe,,,,,semangat ya," tulis@pricilia_indra_putri_2817.

"semoga cepat sembuh AMIN..........yg sabar ya kak jupe," komentar akun @asyifamanisIya .

"Semoga cepat sembuh allah selalu bersama kita dia ygk memberikan peyaki dia jga ygk memyembuhkan ,,,aminn," tulis@dianbigbang. (*)