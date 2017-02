Berkas Perkara Perzinahan Perwira dan Polwan Polda Siap Naik Persidangan

Laporan Reporter Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Berkas perkara kasus dugaan perzinahan yang melibatkan perwira menengah polda AKBP FI dan Polwan Polda Lampung Ipda AN akhirnya P-21 (lengkap) dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung.

“Kalau berkas perkaranya sudah P-21, dan tinggal menunggu dilimpahkan, soal kapan dilimpahkan, saya belum tahu mungkin dalam waktu dekat,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyaningsih, kepada tribun, Senin (20/2/2017).

Terkait hasil sidang kode etik terhadap dua anggota Polda tersebut, Sulistyaningsih menegaskan sampai saat ini belum digelar. “Belum ada hasilnya, karena belum sidang, tunggu saja nanti, karena saya belum dapat laporan dari propam,” ujar Sulistyaningsih.

Sementara Kasi Penkum Kejati Lampung Irfan Nata Kusuma yang dihubungi Tribun untuk konfrimasi terkait penentuan Jaksa Penuntut Umum terkait perkara ini ponselnya tidak aktif.

Diketahui terbongkarnya skandal AKBP FI dan Ipda AN bermula dari kecurigaan D suami Ipda AN terhadap perilaku istrinya. Menurut AS, kerabat D, AN sering pergi keluar malam dengan alasan tugas.

Sang suami juga pernah mendengar percakapan telepon AN dengan seorang laki-laki menggunakan kata-kata mesra.

Terjadilah pertengkaran antara D dengan AN pada Minggu (29/1) malam. Akibat pertengkaran itu, AN pergi dari rumahnya dengan alasan pulang ke rumah orangtuanya. Keesokan harinya, D mengecek keberadaan AN di rumah mertuanya.

Ternyata AN tidak ada di rumah orangtuanya. Karena tidak diketahui keberadaan AN hingga Senin siang, D berinisiatif mencari istrinya. "Keponakan saya berhasil mengetahui keberadaan AN di Hotel Pop," ujar AS, Selasa (31/1).

D juga menemukan mobil sang istri diparkir di Rumah Sakit Bumi Waras, yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Pop. D berinisiatif menghubungi anggota Provost Polda Lampung untuk mendampinginya menggerebek sang istri.

Dugaan D benar. Di dalam sebuah kamar, D melihat istrinya bersama FI, yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal ini. Anggota Provost lalu membawa FI dan AN ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan.

AS mengatakan, FI dan AN menginap di hotel tersebut sejak Minggu malam. Ia juga menduga

keduanya sudah lama menjalin hubungan. (*)