(FOTO) Tingkat Okupansi Kamar di The 7th Hotel and Convention Center

Laporan Reporter Tribun Lampung Okta Kusuma Jatha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - The 7th Hotel and Convention Center yang memiliki tingkat okupansi kamar hotel minimal 50 persen pada bulan yang termasuk slow pick up seperti saat ini, Senin (20/2/2017). Menjamurnya guest house dan homestay tidak memengaruhi tingkat okupansi hotel ini.