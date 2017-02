Belanja di Dauky Fashion Dapat Kado

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Store Dauky Fashion Bandar Lampung yg beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No 68F, menggulirkan promo bernama Gift For Everyone. Hanya dengan berbelanja senilai Rp 499 ribu maka kustomer bisa mendapatkan hadiah langsung dari Dauky Fashion.

Kepala Toko Dauky Fashion Bandar Lampung Febbi Andini mengatakan, hadiah langsung yang didapat oleh kustomer dalam promo tersebut berkisar mulai dari harga Rp 200 ribu. Promo ini berlaku tanggal 17 Februari s/d 28 Februari 2017.

"Kami juga melayani konsumen yang hobi berbelanja online melalui fanpage atau situs yang bisa digunakan untuk memesan produk Dauky Lampung. Bisa melalui facebook, instagram atau situs e-commerce," jelasnya dalam rilis, Selasa (21/2/2017).

Produknya pun beragam, Dauky memiliki berbagai model dan motif busana yakni mulai dari Straight Fit dengan ukuran mulai dari L s/d XL, tunic, dress, scarf dan pashmina maupun bergo hingga berbagai aksessoris. (ana/*)