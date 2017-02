BPBD Lampung Selatan: Tanggul Sungai Jebol, Waspada Potensi Banjir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan M Darmawan meminta warga yang tinggal di dekat aluran sungai way Katibung, Way Pisang juga Way Sekampung meningkatkan kewaspadaannya. Pasalnya tingginya curah hujan dalam 2 pekan terakhir berpotensi membuat ketiga sungai meluap.

Ia mengatakan untuk sungai Way Katibung selain titik di desa Sinar Pasemah kecamatan Candipuro, tanggul sungai juga jebol di titik Desa Banyumas pada pagi ini, Selasa (21/2).

Sementara di desa Sukabhakti kecamatan Palas, luapan sungai Way Pisang merendam jalan dan beberapa rumah warga.

"Kita minta warga tetap waspada. Karena intensitas hujan masih cukup tinggi. Potensi banjir untuk terjadinya banjir sewaktu-waktu bisa terjadi," kata dia.

Darmawan menambahkan, selain di kedua kecamatan laporan banjir juga terjadi di kecamatan Natar, Way Panji dan juga Bakauheni. Sejauh ini genangan air di jalan dan pekaran. Belum masuk ke rumah warga.