Ditanya Soal Raisa, Hamish Daud: Next

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sudah bukan rahasia lagi jika Hamish Daud punya hubungan spesial dengan Raisa.

Keduanya bahkan tak malu lagi mengumbar kemesraan, melalui unggahan foto-foto berdua di media sosial.

Namun, reaksi berbeda justru terlihat saat hal tersebut ditanyakan langsung ke Hamish Daud.

Saat ditanya tentang seperti apa bentuk dukungan Raisa terhadap kariernya, Hamish Daud mendadak bungkam.

"Next...," ungkap Hamish Daud singkat, sambil meminta pertanyaan selanjutnya, saat ditemui di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017) malam.

Pemain film Supernova itu lebih memilih untuk membicarakan tentang kariernya di dunia akting.

"Movie is fun for me, dan jangan lupa ini adalah seni jadi saya jalaninnya enjoy. Seperti lukisan, kalau orang ngelukis pasti beda-beda terus. Selama itu fun, i am happy," ungkap Hamish Daud.

Dalam waktu dekat, Hamish Daud bakal disibukkan promo film terbarunya, yakni Trinity Nekad Traveler dan Critical Eleven.

Pria berusia 36 tahun itu juga sedang mempersiapkan proyek baru tentang lingkungan.