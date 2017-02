5 Apartemen Termahal di Jakarta Tahun 2017

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Apartemen mewah atau high end tercatat paling tinggi tingkat penjualannya, dibanding kelas di bawahnya sepanjang 2016.

Riset Savills Indonesia menunjukkan, unit-unit hunian vertikal dengan harga di atas Rp 50 juta per meterpersegi itu, terserap 88 persen dari total pasokan 4.000 unit.

Tingginya tingkat serapan itu berdampak pada kenaikan harga.

Meski hanya sekitar 2 persen sampai 3 persen, peningkatan harga memperkuat posisi tawar pengembang, untuk tidak memberikan diskon atau penawaran khusus.

"Apartemen seperti Langham Residence di Sudirman CBD yang tinggal beberapa unit adalah yang termahal. Pengembangnya, Agung Sedayu Group tidak memberlakukan diskon lagi," ujar Head of Residential Sales, Deden Sudarbo kepada KompasProperti, di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Sejatinya, kata Deden, apartemen disebut termahal tidak hanya berdasarkan harga transaksi per meterpersegi, melainkan mencakup beberapa aspek.

Selain lokasi, juga brand, reputasi pengembang, luas unit, privasi, kelengkapan fasilitas, dan kualitas bangunan serta pengelolaan.

"Memang pada akhirnya subjektif. Namun, aspek-aspek tersebut di atas bisa dijadikan parameter, untuk menentukan apartemen mewah termahal, dan terbaik," imbuh Deden.

Berikut, lima apartemen termahal di Jakarta.

- Langham Residence di Sudirman CBD, Jakarta Pusat, seharga Rp 80 juta per meterpersegi.

- Le Parc di kompleks Thamrin Nine, Jakarta Pusat, seharga Rp 70 juta per meterpersegi.

- The Regent Residence di kompleks Mangkuluhur City, Jakarta Pusat, seharga Rp 65 juta per meterpersegi.

- The St Regis Residence di kompleks Capital Place, Jakarta Selatan, seharga Rp 60 juta per meterpersegi.

- Anandamaya Residence di Jl Jend Sudirman, Jakarta Pusat, seharga Rp 55 juta per meterpersegi.

(Hilda B Alexander)