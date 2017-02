Harga Saham Freeport Masih Berpotensi Turun Sampai 12 Dolar AS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Kisruh PT Freeport Indonesia menyeret turun harga saham induk perusahaannya, yakni Freeport McMoran Inc (FCX) di bursa New York.

Pada perdagangan Rabu atau Kamis (23/2/2017) waktu Indonesia, saham FCX ditutup turun 2,83 persen ke level 13,73 dolar AS per saham.

Penurunan harga saham FCX melanjutkan penurunan harga pada perdagangan sehari sebelumnya.

Pada Selasa atau Rabu (22/2/2017) waktu Indonesia, harga saham FCX ditutup di level 14,13 dolar AS per saham, atau turun 5,23 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya, di level 14,91 dolar AS per saham.

Menurut analis dari Danareksa Sekuritas, Lucky Bayu Purnomo, harga saham FCX masih berpotensi turun.

"Seburuk-buruknya, harga saham FCX bisa turun ke level 12 dolar AS per saham," kata Lucky kepada Kompas.com, Kamis.

Pada akhir tahun lalu, 30 Desember 2016, harga saham FCX berada di level 13,19 dolar AS per saham.

Saat itu, pelonggaran ekspor konsentrat yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia, akan segera berakhir.

Relaksasi ekspor konsentrat yang dimulai 2014 itu berakhir pada 12 Januari 2017.

Menurut Lucky, jika dibandingkan tiga tahun lalu, ketidakpastian yang dihadapi Freeport Indonesia saat ini, bisa makin membenamkan harga saham FCX, tetapi juga bisa justru diapresiasi pasar.

"Pasar internasional akan lebih dinamis apalagi ketika masuk arbitrase," ucap Lucky.

