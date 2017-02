New Suzuki Carry Pick Up Tawarkan Sepuluh Perubahan

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Tampilan Suzuki New Carry Pick Up menjadikannya terlihat lebih kekar dan berotot. Sejauh ini Suzuki telah membekali sepuluh perubahan pada New Carry Pick Up 2017.

"Perubahan tersebut terlihat mulai dari logo Carry, di mana untuk versi 2017 lebih fresh dan modern, sehingga memberikan new image dan lebih kompetitif," tutur Manajer Operational PT Persada Lampung Raya, Benny Sugiono, Kamis (23/2/2017)

Ia mengatakan, pada bagian depan tampak jelas sebuah grille baru yang mengapit logo . Tampilanini lebih berkarakter dan menambah estetika bagian depan yang terlihat lebih tangguh tentunya.

"Selain grille yang berubah, penambahan pada bagian depan juga terlihat emblem front under guard pada bawah bemper. "Ini lebih kepada kesan kokoh yang dipancarkan sehingga mobil tampak kuat dan bertenaga," tuturnya. (eka)