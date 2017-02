Persada Lampung Raya Sediakan 8 Outlet Suzuki Carry Pikap

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Suzuki Carry Pick up kini hadir dengan tampilan baru yang lebih segar dan semakin tangguh. Kemampuannya menjelajahi berbagai macam medan menjadi inspirasi untuk tampilan Suzuki New Carry Pick Up yang lebih tangguh dari sebelumnya.

Suzuki New Carry Pick Up mengangkat tagline Gear Untuk Sukses, merupakan sebuah gear yang irit dan dapat diandalkan sejak tahun 1980-an, dari generasi ke generasi menjadikannya gear untuk sukses dalam setiap usaha.

"Ditambah lagi dengan dukungan jaringan 311 outlet di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya 8 outlet Persada Lampung Raya yang tersebar di seluruh wilayah Lampung. Outlet juga dilengkapi layanan servis yang lengkap, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan usaha," tutur Manajer Operation PT. Persada LampungRaya, Benny Sugiono, Kamis (23/2/2017). (eka)